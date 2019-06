ALEPPO: ZNOVU OTEVŘENO

Taxikář

Issa Murra se v rodném Aleppu živil přes 30 let jako taxikář.

Vozil převážně podnikatele a turisty. Právě z turismu proudily před válkou do rozpočtu starověkého města značné příjmy. Památky zapsané do světového dědictví UNESCO totiž lákaly turisty z celého světa. Podle oficiálních čísel přinesl turismus Sýrii až 4 miliardy dolarů . V roce 2010 tvořily příjmy z turistického ruchu dokonce druhý největší zdroj zahraniční měny, a to hned po ropě. Válečné běsnění však zemi o příjmy z turismu připravilo.

